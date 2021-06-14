شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى السودانى: قيام إثيوبيا بالملء الثانى لسد النهضة دون اتفاق أمر خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر عباس وزير الرى السودانى، أن الملئ الثانى لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم أمر خطير، مشددا على أن التنسيق مستمر مع الدولة المصرية من أجل استكمال مسار التفاوض، وهناك اجتماع غدا لوزراء الخارجية العرب لمناقشة هذا الملف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر والسودان حريصتان على التوصل إلى اتفاق دون الضرر بهما، مشيرا إلى أن هناك أضرارا كبيرة، سوف تقع على بلاده من الملئ الثانى للسد، حيث يهدد سلامة المنشأت المائية والمواطنين.

وأوضح وزير الرى السودانى، أنه ليس هناك أي جديد بشأن المفاوضات حول السد منذ مفاوضات كينشاسا، والسودان لم يغير موقفه من الاتحاد الافريقي وهناك إصرار على دعم مبادرة الاتحاد الأفريقى، ولكن الاتحاد الأفريقي منفردا لا يستطيع حل الأزمة، ولابد من تغيير طريقة التفاوض عبر تقويه دوره مع دعم المنظمات ذات الثقل، والاستعانة بالاتحاد الاوربى والولايات المتحدة الأمريكية، واجتماع الغد سوف يكون تعبيرا عن مخاطبة التعنت الاثيوبى، في عدم الوصول إلى اتفاق يضمن الحقوق للدول الثلاثة.