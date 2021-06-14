شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: تصدير أكثر من 350 سلعة لأكثر من لـ150 دولة أهمها دول الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي موقف الصادرات الزراعية المصرية مؤكدًا أن إجمالي حجم الصادرات العام الماضي أكثر من 5.2 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار (بما يعادل 33 مليار جنيه).

وأضاف «القصير»، في كلمته امام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أنه يتم تصدير أكثر من 350 سلعة لأكثر من لـ150 دولة أهمها دول الاتحاد الأوروبي، روسيا، اليابان، جنوب شرق أسيا، الدول العربية، كما تم فتح 11 سوق إضافية في 2020، موضحًا أن الصادرات الزراعية تمثل نسبة 17% من إجمالي الصادرات السلعية.

وشدد وزير الزراعة على زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية مع إتباع أنظمة حديثة في التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية (المحطات – مراكز التعبئة – المفارش).

ولفت «القصير»، إلى تعزيز قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا (40 معمل للفحص والتحليل) والإلتزام بجودة المنتج الزراعي من خلال معايير الصحة والصحة النباتية لزيادة القيمة السوقية للحاصلات المصدرة مؤكدا أنه تم ادراج دعم شحن الصادرات الزراعية ضمن برنامج دعم الصادرات.