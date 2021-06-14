شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة : نتعاون مع «الاتصالات» في ملف المخلفات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى التعاون مع وزارة الاتصالات في ملف المخلفات الإلكترونية من خلال حملة E_Tadweer بالشراكة مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات، وتقنين أوضاع ٨ مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، وجارٍ تقنين أوضاع ٦ مصانع أخرى، بالإضافة إلى التعاون مع ٨ شركات للعمل مع القطاع غير الرسمي في تدوير المخلفات البلاستيكية ضمن مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، حيث توضح تلك الأمثلة مدى التطور في التحول للاقتصاد الأخضر بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي وعى مسؤوليته والمكسب المحقق من الالتزام بمعايير البيئة، وساعد الحكومة على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص.