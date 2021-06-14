شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة 5 درجات.. تعرف على حالة الطقس غدًا الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر الموجة الحارة في الانخفاض غدًا الثلاثاء وفق تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا في مصر، وان ظل الطقس Weather شديد الحرارة في الصعيد ومائل للحرارة في القاهرة وتتراوح درجات الحرارة في مصر غدًا للعظمي بين 38 درجة في الصعيد و27 درجة في مطروح وعدة أماكن أخرى، وتنخفض درجة الحرارة غدًا على القاهرة والإسكندرية غدًا اليوم، ويصل الإنخفاض إلى 5 درجات في أماكن أخرى.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا الثلاثاء مائلة للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وتنخفض درجة الحرارة على القاهرة من 33 درجة اليوم إلى 32 درجة اليوم للعظمي، بينما يكون الطقس لطيف ليلاً في القاهرة والوجه البحري.

ويكون الطقس Weather معتدل على السواحل الشمالية نهاراً ولطيف ليلاً، وتظل درجة الحرارة في الإسكندرية العظمي مثل اليوم 28 درجة للعظمي.

شديدة الحرارة نهارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وحار نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس شديد الحرارة نهارًا على جنوب الصعيد وحار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ويتحول ليلاً ليكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ولطيف على شمال الصعيد.

تكون حالة البحر المتوسط المتوقعة خلال طقس الغد معتدلة والرياح بين متر ونصف ومترين وارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين، أما حالة البحر الأحمر فتتراوح بين الإعتدال والاضطراب وارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار واتجاه الرياح شمالي غربي في البحر المتوسط وكذلك الأحمر.

يعتبر نشاط الرياح على عدة أماكن من مصر هو أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال طقس الغد، وتنشط الرياح على القاهرة الكبري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.ويكون إتجاه الرياح شمالي غربي على مصر غدًا تتراوح سرعتها من 16 إلى 18 عقدة.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء .. انخفاض الحرارة 5 درجات ورياح بأماكن متعددة

توقعات درجات الحرارة في مصر غدًا الثلاثاء

تكون أعلي درجات الحرراة العظمي غدًا في مصر هي 38 درجة في أسوان والأقصر وإدفو، والتى تواصل فيها درجات الحرارة الإنخفاض غدًا عن درجة الحرارة اليوم وهي 41 درجة في أسوان و40 درجة في الأقصر وإدفو.

وانخفضت درجة الحرارة العظمي في الوادي الجديد وابو سمبل من 42 درجة اليوم إلى 37 درجة غدًا الثلاثاء، ليصل مقدار الانخفاض في درجات الحرارة إلى 5 درجات.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون أقل درجات الحرارة في مصر للعظمي غدًا هي 27 درجة في دمياط ومطروح.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة غدًا 32-20 بدلاً من 35-21، بينما تكون درجة الحرارة في الإسكندرية غدًا 28-20 بدلاً من 29-20 درجة مئوية.

وتكون درجات الحرارة غدًا في باقي المدن كما يلي: دمياط 27-21، طنطا 32-20، بلطيم 28-21، شبين الكوم 32-20، الزقازيق 32-20، دمنهور 32-20، مطروح 27-20، الإسماعيلية 33-19، المنصورة 32-20، السويس 32-20، العريش 29-20، الغردقة 36-27، سيوة 32-19 درجة.

وتكون درجات الحرارة في أسوان 38-26، شرم الشيخ 36-27، أسيوط 34-22، قنا 36-25، الفيوم 40-23، أبوسمبل 37-26، المنيا 33-22، سوهاج 35-23، الأقصر 38-26، بنى سويف 33-22، الوادي الجديد 37-27 درجة.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء .. انخفاض الحرارة 5 درجات ورياح بأماكن متعددة