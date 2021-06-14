شكرا لقرائتكم خبر عن «الكينج» يطرح أغنية جديدة «اللي باقي من صحابي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عن الذكريات والعلاقة بين الأصدقاء، جاءت أحدث أغنيات الفنان الكبير محمد منير، والتي طرحها تحت عنوان «اللي باقي من صحابي»، حيث تتناول علاقة الأصدقاء وصندوق الذكريات التي تجمعهم، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وتتضمن الأغنية: «اللي باقي من صحابي من سجل الذكريات.. ضحكة عالية دمعة غالية كام مكالمة وإفيهات.. اللي باقي من صحابي علبة مليانة حاجات.. صورة ناقصة فيديو رقصة لعبة من العصر اللي فات، وعد بينّا وماكتملش حد حب كتم مقالش، قهوة باردة وأحلى وردة كرسي فاضي بسنادات.. سهرة حلوة جابت بياتة.. لعب كورة بدون شماتة ببنطلون اسود شحاتة كان ده أغلى التضحيات».

«اللي باقي من صحابي» من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم.