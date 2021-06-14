شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء خالد العنانى وسفير فرنسا بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعباسية، السفير Stéphane ROMATET سفير دولة فرنسا بالقاهرة، وJamel ‏OUBECHOU المستشار الثقافى الفرنسى، وYannick LINTZ مديرة قسم الفن الاسلامى بمتحف اللوفر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، والأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، والدكتور ممدوح عثمان مدير المتحف الفن الإسلامي.

استهل الوزير اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات المصرية الفرنسية حيث تربط الدولتين علاقات تاريخية وحضارية ممتدة وتعاون مثمر فى العديد من المجالات منها السياحة والآثار.

وتطرق اللقاء إلى بحث عدد من الموضوعات الهامة التى من شأنها تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى مجال السياحة والآثار ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من فرنسا لاسيما مع الفتح التدريجى لحركة السياحة والسفر عالميًا والاستمرار فى إجراءات تطعيم المواطنين بالأمصال المضادة بفيروس كورونا، حيث تعد مصر من الوجهات السياحية المفضلة لدى السائح الفرنسى لما تملكه من مقومات سياحية متفردة من مناظر طبيعية وشواطئ خلابة وآثار متفردة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تنظيم عدد من الاحتفاليات الثقافية بين البلدين خلال عام 2022 منها الاحتفال بمرور 200 عامًا على فك رموز حجر رشيد، وإقامة معرض أثرى بالتعاون بين متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ومتحف اللوفر بباريس لعرض عدد من القطع الأثرية من العصور الإسلامية من مقتنيات كل من المتحفين، بالإضافة إلى بحث إمكانية تبادل الخبرات وآليات توفير الدعم الفنى داخل أجهزة الوزارة فى مجال المتاحف والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون لتدريب الآثاريين والمرممين وأمناء المتاحف المختلفة.