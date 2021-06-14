شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنقل 3 آلاف أسرة من إسطبل عنتر للأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التطوير التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بمنطقة اسطبل عنتر العشوائية بحي مصر القديمة بعد إزالة المساكن العشوائية .



وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم إزالة 800 عقار ونقل حوالي 3000 أسرة إلي مساكن حضارية بمشروع الأسمرات (1 ، 2 ، 3 ) المتكامل الخدمات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكانها لمساكن آدمية ووحدات كاملة الأثاث وتوفير حياة كريمة لهم فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات .



كما تفقد محافظ القاهرة المشروعات الجارية لربط منطقة أسطبل عنتر والجبخانة وعزبة خيرالله بالمنطقة المحيطة بها لتسهيل حركة المواطنين وتطوير شارع المحجر وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقد وجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال تيسيراً على المواطنين .

وتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الأعمال الجارية لإزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها .