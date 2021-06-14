شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الأنشطة التنموية للكنيسة الكاثوليكية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهتم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر بالجانب الدينى بالإضافة إلى الجانب التنموى لخدمة المجتمع فلديها العديد من اللجان التى تخدم فى القطاع التعليمى والطبى وشئون اللاجئين ومحو الأمية والاهتمام بالشباب وتنميتهم.

وللمزيد من التفاصيل حول الأنشطة التنموية للكنيسة الكاثوليكية فى مصر أجرى ”الخليج 365” هذا الحوار مع الأب كيرلس نظيم مسئول مكتب دياكونيا للتنمية بالكنيسة الكاثوليكية.

وإلى نص الحوار:

ما هى الخدمات التى تقدمها الكنيسة الكاثوليكية فى مجال التعليم؟

لدينا الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية والأمين العام لها الأنبا أنطونيوس غطاس ولدينا مراكز ثابتة لتعليم الأطفال فى الأماكن الشعبية فى شبرا الخيمة وعين شمس والقصيرين ومصر الجديدة.

ما هى أبرز مهام مكتب دياكونيا للكنيسة الكاثوليكية ؟

يهتم مكتب دياكونيا بكل ما هو اجتماعى فى القاهرة وإسكندرية والدلتا وباقى المحافظات ويهتم بقطاع الصحة والطفولة وذوى الاحتياجات والقطاع الثقافي وكبار السن، ونستخدم طريقتين تتمثل في مراكز ثابتة ومبادرات وفعاليات لفترة زمنية معينة، ولدينا مراكز في شبرا وعين شمس والخصوص والقصيرين والهدف تكثيف الدور التنموى للجميع بغض النظر عن الدين والجنس واللون فنخدم المسيحين والمسلمين أيضا.



محرر الخليج 365 مع مسئول دياكونيا بالكنيسة الكاثوليكية

لدينا مستوصفات تخدم الجميع وننظم قوافل طبية فى الأماكن الشعبية بمعدل قافلة طبية كل شهر، والقوافل تكون بموافقة وزارة الصحة والأطباء من جميع الفئات ومنهم مسلمين كل حسب التخصص والمرضى أيضا دون تمييز.

ما هى طرق مساعدة ذوى الاحتياجات؟

لدينا طريقتان للخدمة إما أماكن ثابتة لهم كإقامة كاملة مثل شيراتون ودمجهم وسط المجتمع أو التعليم الحرفى مثل الخياطة وتصنيع الشمع وغيرها من الحرف المناسبة لهم ليكونوا مندمجين أكثر فى المجتمع.

عمل دورات إعداد قادة للمستقبل وتمكين الشباب فى المجتمع عن طريق تعليمه حرفة أو منحة وأيضا من مختلف الأطيف فى المجتمع.

ولدينا خدمة مكافحة الإدمان للشباب التى يريد أن يتعافى بالتعاون مع بعض المصحات المختلفة يجلس بها الشاب المتعاطى لمدة 6 أشهر كاملة بتكلفة من الكنيسة الكاثوليكية حتى يتعافى ويصبح عضو فعال في المجتمع وتكون معتمدة فى وزارة الصحة.

وقت الثورة فى 2011 كان عدد الشباب المدمن كبير بسبب الانفلات الأمنى، الأمر الذى ساهم فى توفير كل وسائل الإدمان ولكن حاليا الموضوع قل بنسبة كبير فالأمر مرتبط بوضع اجتماعى وهذا العام والعام الماضى قلت نسب إدمان الشباب كثيرا، ونلمس ذلك فى الأماكن الشعبية.

فى البداية لابد أن تعى المرأة بدورها فى المجتمع وحقوقها وواجباتها ويكون هناك توافق أسرى ولدينا برامج لتمكين المرأة ويكون فيها مستويات لحرف مثل الكوافير والتطريز، ويكون لديها فرصة لتفتح مشروع مستقل ولذلك يكون للمرأة المعيلة كتمكين ومنح.

لدينا خدمة فرح وعطاء ونعمل على مستويين أولها أماكن لكبار السن وبرامج روحية وثقافية وتكون تابعة للكنيسة ووزارة التضامن وهناك مبادرات أيضا تتمثل في رحلات أو مرافقة حال احتيال الأسرة لورق معاش أو تأمينات ويكون ذلك بالتعاون مع الجهات المحلية.



جانب من الحوار

يوجد فى مصر عدد كبير من اللاجئين ولاحظنا وجود صعوبة لديهم فى التعامل مع المجتمع فحاولنا تعليمهم الثقافة المصرية عن طريق كورسات ودمج وسط المجتمع المصرى وتعليمهم اللغة العربية والتاريخ المصرى من خلال بعض الرحلات للأهرامات والمتاحف وتمكين اقتصادى من خلال بعض الحرف حتى يكون لديهم مصدر رزق.

نعمل فى هذا المجال على زاويتين الزاوية الأولى تكوين كوادر شباب يفهمون معنى كلمة مسجون وأسباب سجنة وتوعية وسط مجتمعاتهم حتى لا يتعرض أحد لهذه الظروف.

والزاوية الثانية عائلات المسجونين نهتم بهم ويكون هناك تواصل دائم معهم وزيارات للمسجون نفسه عبر تصاريح رسمية ومعرفة احتياجاتهم دا السجن وتعاملنا خلال الفترة الماضية مع المسجون الجنائى فقط.

ما نوعية الدورات التى يحصل عليها الشباب ليكونوا قادة فى المستقبل؟

نستطيع أن نعد الشباب وفقا لاهتماماته ومجالات تميزه وموهبته ونستطيع أن نعطى منح للدراسة فى الخارج ودورات أخرى لإعداد قادة فى مصر حيث يوجد 3 شباب من الكنيسة الكاثوليكية فى البرنامج الرئاسى للرئيس السيسى وموجودين فى المبادرات المختلفة ودورهم نقل هذه الخبرات والدورات وما تعلموه من فكر وطرق الحياة المختلفة للشباب فى المجتمع فيخلق جو مناسب وهذه هى فكرة القيادة.