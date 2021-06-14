مريضة تركها 4 ساعات على الأرض.. مفاجآت صادمة في مقتل سيدة على يد زوجها بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

مفاجآت صادمة كشفتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في اتهام سائق مركبة توك توك بالاعتداء على زوجته بالضرب حتى الموت بمنطقة الطالبية.

جهود البحث والتحري أشارت إلى أن المجني عليها مريضة بالسرطان، وأن لديها 8 أطفال من زوجها.

يوم الواقعة وقعت مشادة كلامية بين الضحية وزوجها بسبب عدم انتظامها في الحصول على الأدوية المقررة لها ما أثار غضب رب الأسرة.

تطورت المشادة إلى مشاجرة اعتدى خلالها الزوج على "أم العيال" بالضرب مستخدما عصا غليظة.

لم يتحمل جسد المريضة المنهك وصلة الضرب فسقطت على الأرض مغشيا عليها.

قرابة 4 ساعات كاملة ترك المتهم زوجته طريحة الأرض دون أن يقدم لها يد العون حتى اكتشف وفاتها ليبدأ في تنفيذ خطة شيطانية أملا في عدم كشف جريمته.

تلقى المقدم خالد يسري نائب مأمور قسم الطالبية بلاغا من شقيقين أفادا بتلقيهما اتصالا من زوج أختهم أبلغهما بوفاتها، ولدى وصولهما مسكن الزوجية اكتشفا أنها انتهى من إجراءات الدفن دون انتظارهما، والاشتباه في وفاتها.

وشكل العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، فريق بحث عمل على فحص علاقات الزوجين وسماع أقوال الجيران.

تحريات المقدم محمد الجوهري وكيل الفرقة، توصلت إلى وجود شبهة جنائية، وأن الزوج "سائق توك توك 45 سنة" وراء ارتكاب الواقعة، بعدما اعتدى بالضرب على زوجته "40 سنة" بواسطة عصا؛ بسبب خلافات زوجية.

بعد وفاة الزوجة، حصل الزوج على تقرير طبي من "مستوصف صغير" استصدر بموجبه تصريح الدفن، وأنهى كافة الإجراءات خشية تعرضه للمسائلة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية ومعاونه النقيب محمد أشرف من ضبط المتهم الذي أقر بصحة التحريات "مكنش قصدي أقتلها.. دا احنا بينا 8 عيال".

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.