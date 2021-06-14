من الاعتصام إلى المشنقة.. محطات في قضية "فض رابعة" تنتهي بإعدام قيادات الإخوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أيدت محكمة النقض، اليوم الإثنين، إعدام 12 متهمًا وتخفيف العقوبة لـ31 من الإعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، في القضية "فض اعتصام رابعة".

الصادر بحقهم السجن المؤبد، هم؛ عبد الرحمن البر، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، أحمد عارف، إيهاب وجدي محمد، محمد عبد الحي الفرماوي، مصطفي عبد الحي الفرماوي، أحمد فاروق كامل، هيثم السيد العربي، محمد محمود علي زناتي، عبد العظيم إبراهيم محمد.

وأيدت المحكمة السجن 15 سنة، على 374 متهمًا، والمؤبد لـ6 آخرين، وخمس سنوات على 215 آخرين، من بينهم المصور الصحفي محمود أبوزيد بـ"شوكان".

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية تفاصيل محاكمة المتهمين بعد مرور نحو 8 سنوات.

كيف وقعت الأحداث

في 14 أغسطس 2013 فضت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش اعتصامي رابعة والنهضة، بعد اعتصام استمر 47 يومًا، اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي - متوفى - المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات على حكمه.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل عدد من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

إحالة المتهمين للمحاكمة

وفي أغسطس 2015، قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأكدت التحريات، أن الرئيس الأسبق محمد مرسي اتفق مع قيادات التنظيم الإخواني من مكتب الإرشاد، وبعض كوادر التنظيم على إجهاض الدعوات للتظاهر ضد سياسته، من خلال حشد عناصر التنظيم بالقاهرة والمحافظات لإحكام سيطرتهم على الميادين المعلن التظاهر بها من قبل جمهور المواطنين والقوى المعارضة، والتظاهر بها للحيلولة دون نجاح تلك الدعوات من قبل القوى المعارضة، وتمويلهم والإنفاق عليهم من وسائل إعاشة ونقل، وتمويلهم بالأسلحة النارية والخرطوش لإجهاض ثورة الـ 30 من يوليو.

لائحة الاتهام

أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، قطع الطرق، تقييد حرية الناس في التنقل، القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، الشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

المتهمون

تضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، أسامة ياسين، وجدي غنيم، عاصم عبد الماجد، عصام سلطان، طارق الزمر.

مرافعة النيابة العامة وفض الأحراز

أكد ممثل النيابة بـ "فض رابعة" أن الأمن الوطني قدم 50 أسطوانة توثق أحداث العنف بالقضية، وتؤكد تحريض قيادات جماعة الإخوان على أعمال الشغب والعنف.

وقدّم ممثل النيابة العامة في أحد الجلسات، خطابا واردًا من الأمن المركزي يفيد بعدم امتلاكها أي فيديوهات حول أحداث الفض.

وجلسة 10 مايو 2016 بدأت أولى جلسات فض الأحراز، وعرضت المحكمة فيديوهات تظهر إطلاق المعتصمين النار على الشرطة، وعرضت أيضا فيديو يظهر لقطات من حلف محمد مرسي اليمن، ولقطات من رقص عناصر الإخوان بميدان رابعة على أغاني حركة حماس، كما عرضت لقطات بتهديد عناصر الإخوان بالقيام بأحداث عنف حال عدم عودة مرسى للحكم، وأخرى تظهر قيام المعتصمين بالاستيلاء على سيارات تابعة للتليفزيون المصري.

سماع الشهود بجلسة سرية

في جلسة 7 أكتوبر 2017، استمعت المحكمة لأقوال 3 لواءات في جلسة سرية، وهم اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء علاء الدين بشندي، واللواء طارق محمود.

وفي 24 أكتوبر 2017، قال اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي إبان الأحداث إن الفض بدء باستخدام مكبرات الصوت ومطالبة المعتصمين بفض الاعتصام، ثم استخدام الغاز وخراطيم المياه، وبعدها تم استخدام الذخيرة الحية مع مجموعة مسلحة أطلقت النار على القوات من عمارة تحت الإنشاء بشارع الطيران.

تعامل الأمن مع المعتصمين برابعة

قال شاهد الاثبات بالقضية محمد عبد السلام مشرف عام هيئة الإسعاف، إن قوات الشرطة المسئولة عن عملية فض اعتصام رابعة أعطت إنذارًا للمعتصمين لإخلاء الاعتصام 3 مرات بطرق مختلفة ووفرت لهم ممرات آمنة للخروج بسلام.

أحكام بالإعدام والمؤبد

في 8 سبتمبر 2018 قضت محكمة جنايات القاهرة - حكم أول درجة - بإعدام 75 شخصا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية" بينهم أحكام غيابية لا يجوز لهم الطعن أمام محكمة النقض، والسجن المؤبد (25 عاما) على 47 آخرين، أبرزهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة على 374 متهمًا، وخمس سنوات على 215 آخرين، من بينهم المصور الصحفي محمود أبوزيد الشهير بـ"شوكان".

الصادر بحقهم حكم السجن 5 سنوات قضوا العقوبة وخرجوا من السجن، وأيدت محكمة النقض اليوم الحكم الصادر ضدهم.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام قيادات في جماعة الإخوان المسلمين : عصام العريان ومحمد البلتاجي وعبد الرحمن البر وأسامة ياسين وعمرو زكي وأحمد عارف، وكذلك القياديان في الجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد وطارق الزمر.

حكم نهائي

طعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض وأصدرت حكمها اليوم بتأييد إعدام 12 متهمًا وتخفيف العقوبة لـ31 من الإعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، في القضية "فض اعتصام رابعة".

وأيدت المحكمة السجن 15 عاما على 374 متهما، والمؤبد لـ6 آخرين، وخمس سنوات على 215 آخرين، من بينهم المصور الصحفي محمود أبوزيد بـ"شوكان".