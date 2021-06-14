حجز محاكمة 3 متهمين في قضية "خلية اللجان النوعية" بالمرج لـ 9 أغسطس للحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، حجز محاكمة 3 متهمين بخلية اللجان النوعية بالمرج، لجلسة 9 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 526 لسنة 2021 جنايات المرج، للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين إحدى خلايا اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، وحيازة مواد مفرقعة.