في أول قداس له بعد تنصيبه.. رئيس "الأسقفية": عيشوا باستقامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية صلوات القداس الإلهي بالكنيسة الأسقفية في مدينة السادات، حيث كان في استقباله شعب الكنيسة، في أول قداس له بعد تنصيبه رئيسًا للأساقفة الأسبوع الماضي.

قال المطران في عظته من يوحنا 17 والتى تقول: "كُلُّ مَا هُوَ لِي فَهُوَ لَكَ، وَمَا هُوَ لَكَ فَهُوَ لِي، وَأَنَا مُمَجَّدٌ فِيهِمْ" أن ما يقوله السيد المسيح هنا نفهمه في ضوء انعكاس سطح لامع لأشعة الشمس وكلما زادت درجة اللمعان كلما كان الانعكاس أفضل وأقوى، وفي أمور كثيرة لا نستطيع أن نعكس مجد المسيح فأنه ممكن أن يشرق علينا ولكن حياتنا مظلمة فلا نعكس هذا المجد وعندما يقول الرب أنا مُمجد في خدمتك سيكون هذا كاف لنا لأن كل هدف خدمتنا وحياتنا أن يكون المسيح مُمجد فينا.

واستكمل فوزي: يتمجد المسيح فينا عندما نشهد عن نعمته في حياتنا، نخدمه بأن نقدم محبة وغفران وحنان وعطف ووداعة وإنكار للذات فبهذا نمجده لذا يجب علينا أن نعيش حياة الاستقامة ولا نبيع ضمائرنا مهما كان الثمن ونتحلى بالشجاعة من أجل المسيح لأنه هو مصدر كل نعمة وبركة.