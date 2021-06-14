دينية النواب: تقدمنا بتوصية للأوقاف لفتح دورات المياه ومصلى السيدات.. والوزارة: لا نملك ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كشف الدكتور محمد أبو هاشم أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة تقدمت بتوصية لوزارة الأوقاف لفتح مصلى السيدات ودورات المياه بالمساجد، بناء على طلب الكثير من رواد بيوت الله.

وقال أبو هاشم في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن اللجنة تلقت طلبات كثيرة من رواد المساجد متعلقة بضرورة فتح دورات المياه

ومصليات السيدات، خاصة وأن هناك الكثير من أصحاب الأعذار والمرضى وكبار السن، يذهبون إلى المساجد.

وأشار أمين دينية النواب، إلى أن اللجنة شددت على وزارة الأوقاف أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حال فتح دورات المياه ومصلى السيدات، كما هو الحال بالمساجد، لافتا إلى أن رواد المساجد في شهر رمضان المبارك أثبتوا أنهم لديهم وعي كبير بحجم الخطر الذي تتعرض له البلاد بسبب فيروس كورونا، والتزموا تماما بتعليمات الوزارة.

ولفت أبو هاشم، إلى أن رواد المساجد يدركون تماما أن بيوت الله معرضة للغلق في أي وقت، حال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، لذلك أصبح الجميع يلتزم بالإجراءات الاحترازية، لذلك خاطبت اللجنة الدينية وزارة الأوقاف، فتح مصليات السيدات ودورات المياه، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.

في الوقت نفسه، قال مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، إن الوزارة لا تملك فتح أو غلق المساجد أو دورات المياه، دون العودة للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن وزارة الأوقاف تسعى جاهدة للحفاظ على بيوت الله مفتوحة، وألا تعود فترة الغلق التي حدثت في العام الماضي مع قدوم الموجة الأولى لفيروس كورونا، لذلك تقوم دائما بعمليات تعقيم موسعة للمساجد على مستوى الجمهورية حفاظا على صحة المصلين.

ونوه المصدر، إلى أن وزارة الأوقاف ترسل دوريات متنقلة من المفتشين لمتابعة المساجد عن قرب، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، حتى لا تكون المساجد بؤرة لنشر الفيروس بين المصلين.

وكشف المصدر، أن وزارة الأوقاف رفعت التوصية التي تقدمت بها اللجنة الدينية بمجلس النواب والمتعلقة بفتح دورات المياه ومصليات السيدات، إلى لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، والوحيدة صاحبة الحق في إبداء الرأي في هذا الأمر.

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف وضعت عقوبات مشددة على الأئمة والعاملين بالمساجد، حال عدم تنفيذ الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن العقوبة تصل إلى غلق المسجد فورا، حال عدم التزام الرواد.