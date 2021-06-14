شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يوجه بسرعة ربط الدائري بمحور الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الفريق كامل الوزير - وزير النقل بسرعة ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ حيث يتم إنشاء مطالع ومنازل في الاتجاهين لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام وكذلك سرعة صيانة الدورانات للخلف في منطقة سعد الدين الشاذلي وتوسعة وتطوير مداخل طريق الإسماعيلية من الطريق الدائري.

أعمال التوسعة والتطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كيلو متر.