شكرا لقرائتكم خبر عن «وحدة السكان» بالأقصر تنظم دورة تدريبية مجانية في «ريادة الأعمال والتسويق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وحدة السكان بمحافظة الاقصر دورة ( أساسيات ريادة الأعمال والتسويق بدءا من الغد الثلاثاء وحتي الخميس المقبل .

تقام الدورة بقاعة ديوان عام محافظة الاقصر بدءا من العاشرة صباحا وتستهدف تدريب المهتمين بمجالات ريادة الاعمال والتسويق .

وأعلنت وحدة السكان أن الدورة منحة مجانية مقدمة من وحدة السكان بالمحافظة للشباب والسيدات ويحصل خلالها الدارس على شهادة معتمدة باتمام الدورة وخصصت رقم 01000193456 للحجز بالدورة .