شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري السوداني: سنعلن في قطر التعنت الأثيوبي لحل أزمة سد النهضة وتغيير أسلوب التفاوض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد ياسر عباس وزير الري السوداني، أن الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لكل الجهات أمر خطير.

وشدد عباس، على أن تنسيق بلاده مع مصر لا يزال مستمرًا من أجل استكمال مسار التفاوض، لافتًا إلى أن هناك اجتماع غدا لوزراء الخارجية العرب في قطر لمناقشة ملف سد النهضة.

وأضاف عباس خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «اكسترا نيوز»، أن مصر والسودان حريصتان على التوصل إلى اتفاق دون الإضرار بأمن بلادهم المائي، لافتًا إلى أن المليء الثاني للسد سيلحق الضرر ببلاده، حيث يهدد سلامة المنشآت المائية والمواطنين.

وأوضح وزير الري السوداني، أنه بلاده لا تزال تتمسك بموقفها لافتًا إلى أنه ليس هناك أي جديد بشأن المفاوضات حول السد منذ مفاوضات كينشاسا؛ إذ يصر السودان على دعم مبادرة الاتحاد الأفريقي، لافتًا إلى أن الاتحاد الأفريقي منفردا لا يستطيع حل الأزمة، وأنه لابد من تغيير طريقة التفاوض عبر تقويه دوره مع دعم المنظمات ذات الثقل، والاستعانة بالاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية.

واضاف عباس أن اجتماع الغد سوف يكون تعبيرا عن رفض التعنت الأثيوبي، في عدم الوصول إلى اتفاق يضمن الحقوق للدول الثلاثة.

أعلنت مصر فشل جولة المفاوضات- التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي، خلال يومي الرابع والخامس من أبريل الماضي- في التوصل إلى توافق حول إعادة إطلاق المفاوضات، فيما أعلن السودان أن خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص سد النهضة انتهاك واضح للقانون الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن جولة المفاوضات، لم تحقق تقدماً ولم تفضِ إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، مؤكداً أن إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان، وأيدته مصر، بتشكيل لجنة رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تترأس الاتحاد الإفريقي، للتوسط بين الدول الثلاث.