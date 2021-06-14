شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزاوى» يتفقد الامتحانات بكليتي الزراعة والطب البيطري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الإثنين، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتى الزراعة والطب البيطرى بمشتهر، يرافقه الدكتورة أمانى عباس عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور محمود الزعبلاوى القائم بأعمال عميد كلية الزراعة ووكلاء الكليتين.

واطمأن القائم بأعمال رئيس الجامعة، خلال جولته، على تواجد الأساتذة والمراقبين في المواعيد المحددة لبدء الامتحانات، كما اطمأن على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

واستطلع «الجيزاوى» خلال جولته رأى الطلاب في الامتحانات وعدم وجود أي شكاوى خاصة بالأسئلة، مشيدا بما شاهده خلال جولته بالكليتين من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدا انتظام سير الامتحانات بكليات الجامعة وتوفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات خاصة في ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا.