شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المتميزين بإدارة الخارجة التعليمية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، انه تم تكريم مجموعة من المتميزين بإدارة الخارجة التعليمية، بحضور ناصف أنيسى نائب رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة ومصطفى عوض مدير إدارة الخارجة التعليمية، بمقر قاعة على حريف بمدينة الخارجة.

وقال، التكريم تضمن الفائزون بالمسابقة الثقافية التي تم تنفيذها بشهر رمضان الماضى بقسم العلاقات العامة بإدارة الخارجة التعليمية والقائمين بالإشراف على المسابقة، وتكريم الطلاب الفائزين بمراكز متميزة على مستوى الجمهورية بمسابقة مبدعى المستقبل ومشرفى العمل بقسم الموهوبين بالإدارة، وتكريم فريق مدرسة صلاح الدين الإعدادية الفائز بالمركز الأول على مستوى إدارة الخارجة التعليمية بمسابقة أوائل الطلبة للشهادة الإعدادية، وفريق مدرسة المروة الإعدادية لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة أوائل الطلبة .

واكد، على بذل الجهود من أجل الإرتقاء بالعمل والنهوض به والحرص دائما على تقديم كل ماهو جديد يهدف إلى مصلحة الطلاب ودعمه بكافة المجالات .