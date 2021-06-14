شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «جامعة الأقصر» يواصل جولاته لمتابعة سير الامتحانات بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، لليوم الثالث على التوالي، جولاته الميدانية لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية .

وتفقد رئيس الجامعة برفقة الدكتور بدوي إسماعيل، عميد الكلية، والدكتور منصور النوبي العميد السابق للكلية، لجان الامتحانات بكلية الآثار، واطمأن على حسن سير أعمال الامتحانات، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بلجان الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا، مشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء امتحاناتهم، مؤكدا سير الامتحانات بالكلية دون أي معوقات أو شكاوى .

ووجه رئيس الجامعة بضرورة الاستمرار والمتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان استمرار سير الامتحانات في هدوء، مشددًا على أهمية منع تكدس الطلاب داخل قاعات الامتحانات والالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعي .

وخلال جولته، حرص رئيس الجامعة على زيارة قاعات المحاضرات والمكاتب الإدارية للوقوف على احتياجات الكلية من أجهزة ومعدات وغيرها من المستلزمات اللازمة للكلية .

كان الدكتور محمد محجوب قد أجرى عددا من الجولات التفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكليات الجامعة على مدار اليومين الماضيين، مؤكدا استمرار سير الامتحانات دون شكاوى أو معوقات.