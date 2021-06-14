شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة تمتهن فيها كرامة البنت.. القومي للمرأة يصدر بيانا حول ختان الإناث في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس القومى للمرأة بالقليوبية لقاءا تشاوريا في ختام حمله «احميها من الختان» والتى عقدت بمكتبة مصر العامة خلال الفترة من ١٠-١٤ يونيو .

شهد اللقاء حضور مع القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية بقاعة مكتبه مصر العامه ببنها برعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة على مستوى الجمهورية والدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية وبحضور ممثلى مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والتعليم والإعلام والأوقاف والكنيسة وجامعة بنها ومقرر الأمومة والطفولة بالقليوبية ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالداخلية والجامعة والمحافظة والواعظات والراهبات والقيادات الإعلامية وعدد من المهتمين بقضايا المرأة.

وشهد اللقاء استعراض الخدمات والامكانيات المادية والبشرية المتوافرة لدى تلك الجهات والتى من خلالها يمكن المساهمة في وضع خطة تشاركية متكاملة الأنشطة ومحددة الادوار والمساهمات على مدار العام ( يونيو ٢٠٢١- يونيو ٢٠٢٢م ) ليصبح المجتمع المحلى بالمحافظة خاليا من الختان.

أدار الحوار الدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية واستعرضت الملاحظات التي رصدها الفرع خلال تنفيذ الحملات على أرض الواقع والحلول المقترحة لمواجهة هذه الممارسات.

وفي نهاية اللقاء قامت المجموعة بتبنى بيان تعهدى يصدر عن اللقاء قامت مقررة الفرع بالقاءه خلال مؤتمر صحفي أعقب الإجتماع وتضمن ضرورة وضع خطة تشاركية حول التوعية بقانون تجريم الختان ونشره والوعى به.

وكذلك دعم جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مواجهة هذا العنف الجسدى والروحى الذي تتعرض له فتيات مصر ودعم حقوقهن وترسيخ مظاهر تكريمهن كما نصت الشرائع السماوية

واثنى البيان على الدور الفاعل للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث كونها الأصلية المعنية بتوحيد الجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر

وأكد البيان على أن ختان الإناث جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى يمتهن فيها كرامة المرأة ويسبب لها الأذى والألم طوال أيام حياتها في حالة إذا نحن من الموت

مستنكرا ما تتعرض له الفتيات من ختان بدعوة حماية العرض وصيانة الشرف