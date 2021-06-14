شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة للنظافة وإزالة الإشغالات والتعديات بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن في اسوان، جهودها الميدانية تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالعمل على مدار اليوم لتحسين مستوى النظافة العامة، بجانب إزالة الإشغالات والتعامل الفوري مع التعديات العشوائية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق وأعمال الرصف والإنارة ودهان البلدورات والتشجير، وكذا متابعة مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، علاوة على تنفيذ الحملات المكبرة بالأسواق للإطمئنان على جودة السلع والمنتجات الغذائية وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى، فضلاً عن تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيرس كورونا المستجد .

ففي مركز ومدينة أسوان تم تنفيذ حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمنطقة حى الصداقة وذلك على مساحة 600 م2، كما تم مصادرة نحو ألف قطعة من طوب المباني ومواد البناء الأخرى وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

فيما قامت الوحدة المحلية بمدينة السباعية بتنفيذ أعمال النظافة العامة، والمتابعة الميدانية لإنتظام العمل بشبكات المرافق المختلفة وملاحظة ورصد أي مخالفات أو سلبيات لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بينما قامت الوحدة المحلية بمدينة أبوسمبل السياحية بالتواجد الميدانى ومتابعة الأعمال ورفع المخلفات أولاً بأول ومتابعة مستوى الخدمات والمرافق العامة .