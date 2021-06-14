شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 2319 مريضا بمستشفى الجلديه بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن مستشفى الجلدية قامت بتوقيع الكشف الطبي على 2391 مريض خلال الأسبوع الماضي، كما قامت المستشفى بصرف 21 قرار علاج على نفقة الدولة، وقامت صيدلية المستشفى بتوفير علاج الدايكيديرم لعلاج الصدفية والبهاق، وعمل تركيبات صيدلانية لعلاج الصدفية والإكزيما المزمنة والبهاق .

ومن خلال معمل التحاليل، قامت المستشفي بعمل 47 تحليل ما بين بول وبراز وهيموجلوبين، كما تم صرف علاج شهري ل 49 مريض جذام، وتم متابعة وفحص 6 حالات من مرضي الصدفية المزمنة في القسم الداخلي وتطبيق نظم العلاج المختلفة .