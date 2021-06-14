تسليم 43 مدرسة جديدة بـ332 مليون وإنشاء 34 أخرى في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت هيئة الأبنية التعليمية في الإسكندرية برئاسة المهندس هشام عطية مدير عام الهيئة، أعمال إنشاء وتجهيز وتسليم ٤٣ مدرسة جديدة العام الجاري 2021، بتكلفة إجمالية تقدر بـ٣٣٢ مليون و٥٧٢ ألف جنية في ٧ أحياء بالمحافظة هي (منتزه، وشرق، ووسط، والعجمي، وغرب، والعامرية، وبرج العرب)، بإجمالي ٨٨١ فصل.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكنردية، في بيان، الاثنين، إن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة على توفير خدمة تعليمية جيدة لأبنائنا الطلاب وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا لإنشاء مدارس، مؤكدًا أن المحافظة تسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، وخاصة فيما يختص بالتوسع في بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن من أبنائنا الطلاب للحد من حدوث أي تكدس بالفصول لا سيما في المناطق الأشد احتياجًا لوجود مدارس.

وأشار «الشريف» إلى أن هيئة الأبنية التعليمية تعمل حاليًا على إنشاء ٣٤ مدرسة أخرى بتكلفة إجمالية تقدر بـ٢١٧ مليون و٥٧٨ ألف جنيه، في ٦ أحياء بالمحافظة هي (منتزه، وشرق، ووسط، والعجمي، والعامرية، وبرج العرب)، بإجمالي ٥٥٢ فصل لتخفيف الكثافة الطلابية في الفصول وإتاحة مناخ تعليمي مناسب للطلاب، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إقامة ٦ مباني تعليمية تابعة لإدارة المنتزه، و٧ مباني تابعة لإدارة شرق، مبنى في وسط، و٢ في العجمي، بالإضافة إلى ٣ مباني في العامرية، و١٥ مبنى في برج العرب.

وأوضح مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة في ٣٨ مدرسة خلال العام الحالي 2021، وجاري العمل على صيانة ١١ مدرسة أخرى، مشيرًا إلى أن إجمالي التكلفة المقررة للصيانة هي ٧٢ مليون جنيه، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بأقصى جهد للانتهاء من إنشاء وصيانة المدارس.

تسليم ٤٣ مدرسة جديدة بـ 332 مليون وانشاء 34 بـ 217 مليون وصيانة 49 مدرسة أخرى بـ72 مليون فى الاسكندرية (صور)

تسليم ٤٣ مدرسة جديدة بـ 332 مليون وانشاء 34 بـ 217 مليون وصيانة 49 مدرسة أخرى بـ72 مليون فى الاسكندرية (صور)

تسليم ٤٣ مدرسة جديدة بـ 332 مليون وانشاء 34 بـ 217 مليون وصيانة 49 مدرسة أخرى بـ72 مليون فى الاسكندرية (صور)

تسليم ٤٣ مدرسة جديدة بـ 332 مليون وانشاء 34 بـ 217 مليون وصيانة 49 مدرسة أخرى بـ72 مليون فى الاسكندرية (صور)

تسليم ٤٣ مدرسة جديدة بـ 332 مليون وانشاء 34 بـ 217 مليون وصيانة 49 مدرسة أخرى بـ72 مليون فى الاسكندرية (صور)

تسليم ٤٣ مدرسة جديدة بـ 332 مليون وانشاء 34 بـ 217 مليون وصيانة 49 مدرسة أخرى بـ72 مليون فى الاسكندرية (صور)

تسليم ٤٣ مدرسة جديدة بـ 332 مليون وانشاء 34 بـ 217 مليون وصيانة 49 مدرسة أخرى بـ72 مليون فى الاسكندرية (صور)

تسليم ٤٣ مدرسة جديدة بـ 332 مليون وانشاء 34 بـ 217 مليون وصيانة 49 مدرسة أخرى بـ72 مليون فى الاسكندرية (صور)

تسليم ٤٣ مدرسة جديدة بـ 332 مليون وانشاء 34 بـ 217 مليون وصيانة 49 مدرسة أخرى بـ72 مليون فى الاسكندرية (صور)