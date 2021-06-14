النقل تطالب بسرعة توريد ماكينات الحفر العملاقة لبدء أعمال حفر مترو الهرم

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القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة النقل بسرعة البدء فى أعمال حفر أعمال حفر نفق المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم، وتوريد ماكينات الحفر العملاقة الـ 4 المتعاقد عليها مع إحدى الشركات الألمانية للقيام بأعمال الحفر .

وبدأت الهيئة القومية للأنفاق في خطة إغلاق شارع الهرم استعدادا لبدء تنفيذ وحفر الجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع للمتروالمار بشارع الهرم الممتد بطول 14 كم من حدائق الاشجار بـ 6 أكتوبر حتى الجيزة، بعدما قامت الهيئة بالتعاقد مع 4 شركات مقاولات مصرية لتنفيذ الأعمال المدنية والحفر لهذا القطاع من المشروع، حيث مخطط تنطلق الأعمال من حدائق أكتوبر في اتجاه الجيزة.

وكانت الهيئة القومية للأنفاق طرحت مناقصة للمرة الثانية تقدم لها تحالف الشركات المصرية التي تم الاتفاق معه لتنفيذ القطاع الغربى بعدما سبق وألغتها فى أول مرة فى أعقاب تقديم شركة تايسى اليابانية عرض تفوق قيمته القيمة التقديرية المحددة لتكلفة هذا القطاع من المرحلة الأولى من الخط الرابع من قبل لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق، حيث تشترط الجايكا أن يكون طرح المناقصة قاصر الشركات اليابانية وفقا لشروط القرض الياباني المقدم لتمويل تكلفة المشروع، وفى حالة كانت الشركات المشاركة مصرية تشترط الحصول على موافقتها لاستكمال إجراءات الطرح والترسية.

ومشروع المرحلة الأولى بالخط الرابع للمترو يمتد بطول 19 كيلو مترًا وعدد 17 محطة، وتم الاستقرار على تقسيمها إلى قطاعين أحدهما من حدائق الأشجار بـ 6 أكتوبر حتى الجيزة والآخر من الجيزة إلى الفسطاط، وتم تحديد التحالف المنفذ للمشروع عقب طرح مناقصة للمرة الثانية لاختيار الشركة أو التحالف الذى سيقوم بالأعمال المدنية والحفر وذلك بعد قرار الهيئة بإلغاء المناقصة التى كانت محدودة على الشركات اليابانية واستبعاد العرض اليابانى الوحيد الذى تقدم، بسبب ارتفاع قيمته عن القيمة التقديرية للمشروع.

والمرحلة الأولى من الخط الرابع تمتد من المحطة التبادلية بجوار ورشة الخط الرابع غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بحدائق الأهرام والمتحف المصرى الكبير وميدان الرماية، متجهة إلى شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، وتمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح، لتتقاطع مع الخط الأول للمترو، مارًا حتى محطة الفسطاط، وتشمل محطات حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف الكبير وميدان الرماية والأهرام والمريوطية والعريش والمطبعة والطالبية ومدكور والمساحة والجيزة حيث الربط مع الخط الثانى للمترو، وميدان الجيزة والروضة والملك الصالح والفسطاط حيث الربط مع الخط الأول.