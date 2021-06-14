شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 132 شيشة و302 كرسى وتحرير 22 محضر عدم ارتداء الكمامة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى بولاق الدكرور، بالجيزة، برئاسة المهندس عبد الله نور، عدد من الحملات بشوارع ( ناهيا، المصرف، التحرير) حيث تم التحفظ على سيارة سوزوكى لبيع اللمبات بدون تصريح وكنبه و172 كرسى و3 براويطة وحلة ونش و3 ثلاجة و7 إستاند و3 مراتب و19 شيشة وسلم ومنشار خشب وبلونه وموتور و6 كراتين فلاتر ومعدات محارة داخل أحد المحال تحت الإنشاء وتحرير 20 محضر عدم ارتداء الكمامة.



كما تم تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن إحدى حالات التعدى بالبناء بنطاق الحى عبارة عن سقف حجرة والشروع فى صب سقف حجرة أخرى بالدور الخامس فوق الأرضى.



وقامت أجهزة حى الهرم برفع 27 حالة إشغال و40 شيشة و91 كرسى وفروشات للباعة الجائلين وسحب الحواجز الحديدية ورفع السيارات القديمة لتحسين الحركة المرورية خلال حملة شملت شوارع ( الفادى، كعبيش، حمد ياسين، الشهيد أحمد حمدى، الطريق الدائرى) وتركيب أغطية البالوعات بشارع أحمد نجيب وتركيب الوصلات المنزلية بشارع الأربعين وإصلاح ماسورة مياه بشارع عبد الصمد الجابرى.



وبنطاق مركز ومدينة الحوامدية أسفرت الحملات عن غلق وتشميع محل فرش توك توك وتحرير 2 محضر عدم ارتداء الكمامة ورفع 13 حالة إشغال طريق متنوعة ورفع 195 طن مخلفات وقمامة بنطاق القرى.



وتمكنت إدارة الإنارة بمركز ومدينة البدرشين بزراعة 10 أعمدة إنارة بطريق المريوطية ومصادرة 40 شيشة من عدد من المقاهى المخالفة بنطاق المدينة.



كما رفعت أجهزة الرصد بحى جنوب الجيزة والتى أسفرت عن رفع 40 حالة إشغال متنوعة، ومصادرة 39 كرسى و2 ثلاجة و3 تروللى حديد و2 إستاند و33 شيشة وترابيزة خلال حملة صباحية على المقاهى بشوارع حى الوراق.



















