شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2021.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى 10 معلومات مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2021.

- تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يوليو المقبل وتستمر حتى 2 أغسطس2021.

- الطلاب يؤدون الامتحانات لكل شعبة يوم الأدبى فى يوم والعلمى فى يوم.

- يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد الدراسية الأصلية فى لجان بالمدارس مؤمنة ومراقبة.

- امتحان المواد غير المضافة للمجموع يتم يوم 3 يوليو ويحصل الطالب على نسخة من الأسئلة من موقع وزارة التربية والتعليم ويجيب عليها فى المنزل ويسلمها للمدرسة.

- تعلن وزارة التربية والتعليم أرقام جلوس الطلاب ولجنة الامتحان بنهاية الأسبوع الجارى، كما يؤدى الطالب الامتحان التجريبى يوم 21 يونيو فى نفس لجنة الامتحان النهائى.

- يتسلم الطالب فى الامتحان النهائي ورقة أسئلة بها بدائل الإجابات وورقة بابل شيت بها أرقام الأسئلة يجيب فى البابل شيت ثم ينقل الإجابات فى التابلت.

- يدخل الطالب لجنة الامتحان بكتاب المدرسة لأن الامتحان يعقد بنظام الكتاب المفتوح" الأوبن بوك".

- يتم التصحيح إلكترونيا بامتحانات البابا شيت ثم التابلت فى الأسئلة التى يصعب قرأتها فى البابل شيت.

- جميع أسئلة الامتحان ستكون اختيار من متعدد موزعة على المنهج الدراسى للثانوية العامة.

- الأسئلة مصممة لقياس الفهم ونواتج التعلم ويجب على الطالب التحضير لخدمة هذه الأسئلة باعتماده على مصادر تعلم مختلفة من بنك المعرفة والقنوات التعليمية.