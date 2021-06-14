شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تسلم 1721 أسرة من بطن البقرة شقق مفروشة بالأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم، الأعمال الجارية لإزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة، وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها .

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم إزالة أكثر من 90% من المساكن العشوائية بالمنطقة، حيث تم إزالة 591 عقارا عشوائيا حتى الآن من إجمالي 730 عقار بالمنطقة ، كما تم إخلاء وتسكين 1721 أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الاسمرات .

وأضاف محافظ القاهرة أن منطقة بطن البقرة كانت من أصعب المناطق العشوائية، وكان إزالتها حلم استطاعت الدولة أن تحققه مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة تهدف إلى تغيير حياة 2000 أسرة إلى الأفضل ، إلى جانب تنفيذ خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية .

وأكد محافظ القاهرة، أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها المواطنون مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم ( وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس ) .