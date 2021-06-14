شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأسقفية يترأس قداس كنيسة السادات ويؤكد: عيشوا باستقامة ولا تبيعوا ضمائركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات القداس الإلهى بالكنيسة الأسقفية فى مدينة السادات، حيث كان فى استقباله شعب الكنيسة، وذلك فى أول قداس له بعد تنصيبه رئيسًا للأساقفة الأسبوع الماضى.



جانب من ترأس المطران القداس

وقال المطران فى عظته من يوحنا 17، والتى تقول: "كُلُّ مَا هُوَ لِي فَهُوَ لَكَ، وَمَا هُوَ لَكَ فَهُوَ لِي، وَأَنَا مُمَجَّدٌ فِيهِمْ" أن ما يقوله السيد المسيح هنا نفهمه فى ضوء انعكاس سطح لامع لأشعة الشمس، وكلما زادت درجة اللمعان كلما كان الانعكاس أفضل وأقوى، وفي أمور كثيرة لا نستطيع أن نعكس مجد المسيح فأنه ممكن أن يشرق علينا ولكن حياتنا مظلمة فلا نعكس هذا المجد وعندما يقول الرب أنا مُمجد في خدمتك سيكون هذا كاف لنا لأن كل هدف خدمتنا وحياتنا أن يكون المسيح مُمجد فينا.

وتساءل المطران: كيف يتمجد المسيح فينا؟ فأنه يتمجد فينا بالتغيير الذى يحدث فى حياتنا عندما يخلصنا من خطايانا فهو يغير حياة أناس غير مستحقين مدمنين ولصوص وزناه ومجدفين، بعد أن كنا بعيدين كل البعد عن الله فيدعو كل شخص فينا ويقول: سأباركك واستخدمك لتخبر عني للأخرين.



رئيس الأسقفية

واستكمل فوزى: يتمجد المسيح فينا المسيح عندما نشهد عن نعمته فى حياتنا، نخدمه بأن نقدم محبة وغفران وحنان وعطف ووداعة وإنكار للذات فبهذا نمجده لذا يجب علينا أن نعيش حياة الاستقامة ولا نبيع ضمائرنا مهما كان الثمن ونتحلى بالشجاعة من أجل المسيح لأنه هو مصدر كل نعمة وبركة.

وأكد رئيس الأساقفة إن شعب الله مدعو أن يخدم الله يوميا فى عمله فإذا كنت خادم استمر خادم أو استمر في عملك لأن الله دعاك لهذا العمل، ويجب أن نحول خدمتنا اليومية العادية إلى خدمة روحية ونقدم عبادة لله في بيوتنا لتصبح أفكارنا وصلواتنا رائحة بخور تصعد للإله العلّي وبهذا يتمجد المسيح فينا.