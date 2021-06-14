شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يوافق على افتتاح فرعين لمنظمة خريجى الأزهر بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اجتماع مجلس إدارة منظمة خريجي الأزهر، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات.

ووافق المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر، على افتتاح فرعين جديدين للمنظمة بنيجيريا، وأكد على ضرورة تقديم الدعم الكامل لفروع المنظمة بالخارج، لقيامها بدور تنويري يهدف لربط الأزهريين في كل أنحاء العالم، والتأكيد على أهمية توعية المسلمين والأجيال القادمة بأن الدين الإسلامي هو دين الوسطية والاعتدال، وينبذ كافة أشكال العنف والتطرف.

وفي ختام الاجتماع، قرر المجلس إطلاق اسم الدكتور الراحل محمد عبد الفضيل القوصي عضو هيئة كبار العلماء، والنائب السابق لمجلس إدارة منظمة خريجي الأزهر على القاعة الكبرى بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

حضر الاجتماع كل من، الدكتور محمد الضويني- وكيل الأزهر الشريف، وأسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر- نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور عبد الدايم نصير الأمين العام للمنظمة - ومستشار فضيلة الإمام الأكبر.