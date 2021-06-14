شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل : إعادة استخدم نتاج هدم عقارات الدائري في انشاء الحواجز الخرسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن القيادة السياسية قد وجهت بإعادة تدوير ناتج تكسير المباني التي يتم إزالتها والواقعة في نطاق التطوير والاستفادة منه في تصنيع البلدورات والطوب والبلاط والانترلوك والخرسانات العادية.

وأضاف أنه جاري التنسيق مع باقي الجهات المختلفة في الدولة لتعميم هذه التجربة وكذلك استيراد الكسارات والمعدات اللازمة من الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج مثل هذه المعدات.