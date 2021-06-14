٣ وزراء والمحافظ يبحثون تطوير المناطق العشوائية الصناعية بالقليوبية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الإثنين، اجتماعا بمقر الوزارة، عبر الفيديو كونفرانس، لبحث آليات تطوير المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظة، بحضور كل من رئيس هيئة التخطيط العمرانى ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارات الثلاث والمحافظة وهيئة المساحة.

فى بداية اللقاء أشار شعراوى، إلى تكليفات رئيس مجلس الوزراء للوزارات الثلاث بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بوضع مخطط كامل لتطوير المناطق الصناعية العشوائية بالقليوبية، وتحويلها إلى مناطق ومجمعات صناعية آمنة ومخططة ورفع كفاءتها وإعادة تأهليها سواء فى نفس المنطقة أو بالقرب منها ودراسة فصل المناطق السكنية عن المصانع والورش الموجودة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأشارت وزيرة الصناعة، إلى توجيهات القيادة السياسية لتطوير كافة المناطق الصناعية العشوائية فى المحافظات، مشيرة إلى أنها قامت منذ فترة بزيارة بعض المناطق العشوائية حيث تم إعداد حصر مبدئى بالمصانع المرخصة وغير المرخصة، وتصنيف المشروعات الموجودة طبقاً لمعايير السلامة والصحة والإشتراطات البيئية وتحديد المصانع التى يمكن ترخيصها بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة وتقنين أوضعها وفقاً للقانون بما يساعد على تحسين كافة الخدمات والبينة التحتية لتلك المناطق وكذا حصر المساحات الشاغرة بهما.

وأكد وزير الإسكان، على أهمية التخطيط والتنفيذ الجيد لعملية التطوير التي ستتم لأي منطقة صناعية عشوائية وقيام هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان بإعداد ذلك بالتنسيق مع المحافظة ووزارتى التنمية المحلية والتجارة بما يسهم في توفير مناطق وتجمعات صناعية آمنة ومخططة ودراسة كافة المقترحات التى تساعد فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من العاملين والسكان وفصل المبانى السكنية عن المناطق والورش الصناعية بما يساعد فى توافر متطلبات السلامة والحفاظ على البيئة والارتقاء بتلك المناطق بصورة كاملة وإقامة بعض المحاور الجديدة بهما.

وخلال الإجتماع تم استعراض البيانات الأساسية والصناعية لعدد من المناطق الصناعية العشوائية بالقليوبية من حيث المساحة وعدد السكان ومدي توفر المرافق والخدمات الاساسية للمواطنين من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وكذا الأنشطة الموجودة بكل منطقة وعدد الورش والمصانع والمسابك المرخصة وغير المرخصة ومجالات عملها سواء كانت صناعية أو بلاستيكية أو منسوجات أو غذائية أو كهربائية، وغيرها.

من جانبه عرض محافظ القليوبية بعض الاحتياجات لتلك المناطق الصناعية العشوائية والخاصة بالمرافق والبنية التحتية والخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرف والرصف والتكلفة المالية المبدئية لتلك المشروعات، كما تم عرض بعض مقترحات مساحات الأراضى الفضاء التى يمكن استغلالها خلال عملية التطوير ورفع الكفاءة في المراكز والمدن المحيطة بها، مشددا على ضرورة وجود حصر دقيق لكافة الورش والمصانع والمسابك الموجودة الموجودة بالمحافظة و حصر الوحدات السكنية والأسر الموجودة، وحساب التكلفة المالية للاحتياجات العاجلة من مشروعات المرافق والخدمات الأساسية فى إطار خطة التطوير الشاملة وفتح المحاور الجديدة التى سيتم تنفيذها بتلك المناطق.

وفى ختام الاجتماع، اتفق الوزراء عَلِي سرعة وضع تصور ومخطط متكامل للمناطق الصناعية العشوائية من هيئة التخطيط العمرانى والتدقيق النهائى لأعداد الورش والمصانع من حيث الخطورة والتأثير على البيئة والمصانع الآمنة من خلال المعايير والاشتراطات البيئية والصناعية المقررة فى هذا الشأن، كما تم الاتفاق علي القيام بدراسة مجتمعية لكل منطقة صناعية على حدة ورصد كافة الخدمات التي تحتاجها تلك المناطق، وبحث إمكانية تقديم الدعم اللازم لمساعدة المصانع على تقنين أوضاعها لدمجها فى المنظومة الرسمية لزيادة مساهمتها في الناتج الصناعي وتوفير المزيد من فرص العمل والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من سكان المنطقتين وكذا العمال.

٣ وزراء ومحافظ القليوبية يبحثون آليات تطوير المناطق العشوائية الصناعية بالمحافظة

٣ وزراء ومحافظ القليوبية يبحثون آليات تطوير المناطق العشوائية الصناعية بالمحافظة

٣ وزراء ومحافظ القليوبية يبحثون آليات تطوير المناطق العشوائية الصناعية بالمحافظة

٣ وزراء ومحافظ القليوبية يبحثون آليات تطوير المناطق العشوائية الصناعية بالمحافظة

٣ وزراء ومحافظ القليوبية يبحثون آليات تطوير المناطق العشوائية الصناعية بالمحافظة

٣ وزراء ومحافظ القليوبية يبحثون آليات تطوير المناطق العشوائية الصناعية بالمحافظة

٣ وزراء ومحافظ القليوبية يبحثون آليات تطوير المناطق العشوائية الصناعية بالمحافظة

٣ وزراء ومحافظ القليوبية يبحثون آليات تطوير المناطق العشوائية الصناعية بالمحافظة