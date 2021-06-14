شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة بتكلفة ١٥.٦ مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة بعدد «11» معدة تشمل 4 لوادر زاحفة حمولة 2 متر و2 سيارة مجهزة وهوك لفت، و4 سيارات سكانيا حمولة 16 مترا، بتكلفة إجمالية 15 مليونا و632 ألف جنيه، وذلك للمساهمة في الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع المراكز والمدن داخل المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقده، الإثنين، معدات النظافة الجديدة بالحملة الميكانيكية للديوان العام، بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والمحاسب أحمد جابر المشرف العام على إدارة المركبات، والمهندس خالد الغندور مدير إدارة المركبات بالديوان العام.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة، والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، وإصلاح المتهالك منها فوراً مع الحفاظ عليها لضمان استمرارها ﻷكبر فترة ممكنة، للمساهمة في تحسين مستوى النظافة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تسعى لتطوير منظومة النظافة، والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة معدات النظافة المستخدمة في رفع أكوام القمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.