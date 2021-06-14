شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية أن أعمال تصحيح ورصد درجات نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية 2021 لازالت مستمرة ومن المقرر إعلان النتيجة في أقرب وقت من خلال الموقع الرسمي الرسمي لوزارة التربية والتعليم وموقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وموقع محافظة القليوبية

اكد وكيل الوزارة انه يجرى الان أعمال تصحيح مادتي الجبر والدراسات الاجتماعية مشيرا إلى ان النتيجة قد تكون مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير وفق ما اعلنته مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عقب إنتهاء الامتحانات الأسبوع الماضي وحددت موعد ظهور النتيجة 10 أيام من إنتهاء الامتحان

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن أعمال التصحيح تجري حاليا داخل كنترول الشهادة الإعدادية 2021 تمهيدا لرصد وتجميع واعتماد النتيجة من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية فور الانتهاء من كافة أعمال الكنترول ومازالت أعمال الكنترول مستمرة حتى الآن

كان طلاب الشهادة الإعدادية في القليوبية، قد اختتموا إمتحانات نهاية العام الأسبوع الماضي حيث أدوا الامتحان في أخر مادة الاثنين الماضي، وهي الدراسات الإجتماعية والتاريخ.

لمعرفة نتيجة الاعدادية على الرابط التالى: