شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى من نوعها.. محافظ المنوفية يُطلق مبادرة لتطعيم عمال النظافة ضد «الالتهاب الكبدي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الإثنين، مبادرة هي الأولى من نوعها لتطعيم عمال منظومة النظافة بجميع الوحدات المحلية والقروية بنطاق المحافظة ضد فيروس الإلتهاب الكبدى (B) لتعاملهم مع المخلفات مما يتطلب تطعيمهم وتوفير الحماية اللازمة كونهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس ومشيراً إلى أن المبادرة تستهدف تطعيم أكثر من 1300 عامل نظافة باعتبارهم أهم عنصر في المنظومة حفاظا على صحتهم وسلامتهم، تأتي تلك المبادرة حرصاً وإهتماماً من محافظ المنوفية بكافة العاملين بمنظومة النظافة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم تقديرا لجهودهم المبذولة في الحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى بشتى أرجاء المحافظة.

انطلقت اليوم أولى فاعليات المبادرة وتحت إشراف مديرية الشؤون الصحية برئاسة الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية والدكتورة رشا خضر وكيل المديرية وإدارة الفيروسات الكبدية وتم الانتهاء من تطعيم جميع عمال منظومة النظافة بحي شرق شبين الكوم وتستمر لمدة أسبوع لتغطية الفئة المستهدفة من المبادرة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

ولكونهم الركيزة الأساسية لبيئة العمل في مختلف القطاعات وإنطلاقاً من محافظ المنوفية بالإهتمام بهم، فقد وافق على دعم المبادرة بمبلغ 215 ألف جنية كدعم مالى من المحافظة لتوفير التطعيمات اللازمة للمبادرة لضمان نجاحها وتحقيق المستهدف منها.

وكلف محافظ المنوفية اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد بالإشراف على المبادرة والمتابعة اليومية لكافة الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجه تنفيذ المبادرة وإعداد تقرير بما على أرض الواقع، موجهاً الجهاز التنفيذى للمحافظة بتسهيل مهام القائمين على تنفيذ أعمال المبادرة وتوعية كافة العاملين بأهداف المبادرة.

ومن جانبه، ثمّن محافظ المنوفية الدور الكبير لعمال منظومة النظافة، مؤكداً أن الهدف من المبادرة الحفاظ على صحة وسلامة عمال المنظومة وتشجيعهم على العمل وتحمل المسئولية تجاه وطنهم والذى يعد ملموساً خلال الفترة الحالية التي تشهدها المحافظة في النهوض بقطاع تحسين البيئة وبما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تتم على أرض الواقع بشتى القطاعات الخدمية.