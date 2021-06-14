شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفرالشيخ يفتتح معارض فنية للطلاب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، الإثنين، معرض جماليات «التابستري» لطلاب الفرقة الثالثة قسم التربية الفنية، ومعرض إكسسوارات جلدية لطلاب الفرقة الثانية بإشراف الدكتورة أمانى شاكر والدكتور رشا عاطف عكاشة والدكتوره داليا المداح والمعيدة ميرنا النحاس، ومعرض جماليات التشكيل برقائق الألمونيوم بإشراف الدكتور رشا عبدالله جاويش أستاذ أشغال المعادن المساعد والمعادن ميرنا النحاس، ومعرض ملامح فن «الكولاج» إشراف الدكتور سماح الرفاعي أستاذ الأشغال الفنية المساعد والمدرس المساعد أسماء هلال.

كما افتتح معرض أعمال طلابية لمادة طباعة المنسوجات منفذة بأسلوب الاستنسل وأسلوب الباتيك الشمعي تحت إشراف ا.د رانيا عبده الإمام، والمدرس المساعد هدير محمد الدسوقي كما تم المشاركة بمعرض للأعمال النسيجية نتاج التجربة البحثية لرسالة الماجستير للباحثة هاله على محمد فراج تحت إشراف ا. د أماني محمد شاكر عن الأقمشة غير المنسوجة non-woven.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ إن «المعارض تضمنت العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي تعكس إبداعات الطلاب وقدرتهم على استخدام خامات البيئة المحيطة بشكل فني رائع»، مشيرًا إلى أنه «نهتم بإعداد وتدريب طلابنا من خلال تنظيم عدد من الورش العملية التدريبية للارتقاء بمستوى الطلاب طبقا لأحدث التقنيات لمواكبة التكنولوجيا المتطورة لإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل»، مؤكدًا اهتمام إدارة الجامعة برعاية الموهوبين ودعمهم وتشجيعهم مع تنمية قدراتهم في المجالات كافة مشيرا إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية وبناء الروح الإبداعية لدى الفرد.

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ