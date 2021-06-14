شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يُحيل مخالفات مشروع تقسيم قطعة أرض بشبين الكوم للنيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، الإثنين، مخالفات ملف مشروع تقسيم قطعة أرض بمدينة شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك المخالفات، جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .

تبين من خلال التحقيقات بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة استغلال عدد من المختصين لسلطتهم ونفوذهم كموظفين عموميين لمحاولة تمرير مشروع تقسيم قطعة أرض بمدينة شبين الكوم لصالح أحد الجمعيات على اللجنة العليا للتخطيط العمراني لاعتماده على الرغم ما شابهه من مخالفات، بالإضافة إلى عدم استيفاء أوراق الملف المشار إليه وعدم تحريهم الدقة في مراجعته فضلاً عن ما أسفر عنه التحقيق من وجود بعض المخالفات بهذا الملف دون إتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه بمعرفة المختصين.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين والضرب بيد من حديد على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.