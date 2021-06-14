شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يدشن مبادرة «بيت يحميني» بقريتي الجزائر وجورمشين 7 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم، أعمال مبادرة «بيت يحميني» التي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية لرفع كفاءة ٥٠ منزلا بقريتي الجزائر بمركز الخارجة وجورمشين ٧ بمركز باريس، يرافقه الدكتور محمد عبدالجليل مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير والمهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة والأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن تقديره وامتنانه للدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مساندة جهود المحافظة في دعم برامج التنمية وتوفير حياة كريمة للحالات الأولي بالرعاية، في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتطوير القرى الأكثر احتياجا.. مؤكداََ تقديم كافة التيسيرات والدعم من الجهاز التنفيذي للمحافظة لدعم المبادرات الأهلية الجادة.