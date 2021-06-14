شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم مطروح» يكرم الحاصلين على الدكتوراة والماجستير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم الإثنين ١٤ يونيو ٢٠٢١ كلا من نعمة بسيوني موجه أول رياض الاطفال لحصولها على شهادة الدكتوراة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف ولطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية لحصولها على الماجستير في رياض الاطفال وسوزان شاهين رئيس قسم بإدارة الجودة لنيلها شهادة الدكتوراه في رياض الاطفال أيضا وكذلك تم تكريم كل من نشوي عبدالخالق موجه رياض الاطفال وعصام فرحات ونعمة حلمي لنيلهم درجة الدكتوراه في رياض الاطفال.

جاء ذلك بمكتب وكيل الوزارة في ديوان عام المديرية وسط مدينة مرسى مطروح بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومنى ناصف مدير عام الشؤون التنفيذية.

وهنأ وكيل الوزارة الحاصلين على الدكتوراه والماجستير مثمناً حرصهم على طلب العلم ومشيدا بمثابرتهم وجهدهم المبذول لتكون نبراسا مضيئا لأبناء مطروح في المواظبة على طلب العلم والحصول على الشهادات العلمية الراقية من الجامعات المصرية المختلفة.

وأكد سلامة أن تكريم المعلمين الحاصلين على الدكتوراه والماجستير يعد إيماناً بالرسالة العظيمة التي يقوم بها المعلم وإيمانا بالمكانة والركيزة الهامة التي يمثلها في المجتمع وعرفانا بدوره العظيم في تخريج أجيال في كافة التخصصات يبنى على أكتافهم الوطن على مدار السنين والأعوام.