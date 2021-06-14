شكرا لقرائتكم خبر عن «اتبرع بحصالتك».. مبادرة أطفال مستشفى « أورام الأقصر» لدعم مرضى السرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مبادرة جديدة ومميزة من عدد من أطفال الصعيد لدعم مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال الجديدة بالأقصر، أقدم عدد من الأطفال على إطلاق مبادرة فيما بينهم للتبرع بالنقود التي يدخرونها داخل حصالاتهم لصالح المستشفى وعلاج أقرانهم من الأطفال داخلها بالمجان .

وإستقبلت مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال الجديدة بالأقصر، زيارة لعدد من الأطفال برفقة ذويهم والذين قرروا الحضور للمستشفى بحصالاتهم للتبرع لصالح أول صرح طبي لعلاج سرطان الأطفال بالمجان تماماً في صعيد مصر، حيث قاموا بالتبرع بكل النقود داخل الحصالات لصالح الأطفال بالمستشفى، وسط سعادة كبيرة من كافة العاملين بالمستشفى على تلك المبادرة المميزة من أطفال الصعيد .

ومن جانبه وجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، جزيل الشكر لأطفال اليوم وقادة المستقبل على تلك اللفتة المميزة منهم وشعورهم الجميل بمعاناة الأطفال من أعمارهم خلال العلاج من السرطان، والسعى للتبرع لهم بمبادرة مختلفة من نوعها مؤكداً على أن ذلك التكاتف يساهم في عزيمة الفرق الطبية داخل المستشفى في بذل كل ما في وسعهم للمساهمة في شفاء أطفال الصعيد بالمستشفى.