شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة مطروح تعلن شروط المنحة التدريبية للمسؤول الحكومي المحترف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة مطروح إطلاق المرحلة الأولى للمبادة القومية «المسئول الحكومي المحترف» بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة من الدرجات العليا والوسطى والإشرافية في المصالح الحكومية لإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية بما يساهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن بعدد 50 متدرب لمدة 40 يوماً وفقا للشروط الآتية:

1) أن يكون من العاملين بديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية .

2) من الحاصلين على المؤهلات العليا

3) من المتعاملين مباشرة مع مقدمى الخدمات الجماهيرية ( الشباك الأمامى )

4) ألا يزيد السن عن 45 عاما .

5) التفرغ التام خلال فترة التدريب

على أن يتم استقبال طلبات جميع الراغبين في التقدم للتدريب خلال الفترة من 14 -16 يونيو الجارى على الرابط التالى:

https://forms.gle/JERtbuLfNxXWV7wz6

يأتى ذلك حرصاً على رفع كفاءة موظفى الخدمات الجماهيرية بما يستوعب مشروعات تطوير الأداء الحكومى كالتحول الرقمى والميكنة واستدامتها بمحافظة مطروح، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية.