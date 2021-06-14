شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم: احتساب نتيجة الشهادة الإعدادية وفق درجات الطالب بالتيرم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:





مدبولي: الرئيس السيسي وجه ببرنامج زمنى مضغوط لإنجاز تطوير حديقة الفسطاط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع تطوير حديقة الفسطاط، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارتين، والمكتب الاستشارى.





وزير الخارجية يلتقى نظيره القطرى بالدوحة بحضور وفد البلدين

انطلقت قبل قليل، جلسة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكرى، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، وذلك بمقر وزارة الخارجية القطرية، وبحضور وفدى البلدين.





اللجنة العامة توافق على موازنة مجلس النواب لعام 22/21

وافقت اللجنة العامة، اليوم، خلال اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2021/2022.





رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية: الإرهاب يقوض الديمقراطية

قال رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الأفريقية، إنه لابد من وضع سياسات واتخاذ الإجراءات التى تعزز دور السلطات القضائية فى بلدان القارة السمراء، لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، باعتبار أنه يقوض الأسس الديمقراطية للمجتمعات، ويؤدى إلى عدم الاستقرار ويهدد سلامة وأمن ورفاهية المواطنين، ويعيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.





إبراهيم عادل يخطر إدارة بيراميدز برغبته فى الانتقال للأهلي

أبلغ إبراهيم عادل، نجم بيراميدز ومنتخبنا الأولمبى، إدارة ناديه برغبته قبل تحديد وجهته المقبلة بعد تلقيه العديد من العروض، سواء من داخل مصر أو خارجها، وكشف مصدر لليوم السابع أن هناك جلسة جمعت إبراهيم عادل بعمرو بسيونى مدير التعاقدات وهانى سعيد مدير الكرة، أكد خلالها رغبته فى الانتقال للأهلى داخل مصر، إلا أنه أكد فى الوقت ذاته أن رغبته الأولى فى الوقت الحالى هى الاحتراف.





الصين تنفى مزاعم CNN عن تهديد إشعاعى فى أحد مفاعلاتها النووية

نفت السلطات الصينية مزاعم قناة سى إن إن الأمريكية حول وجود تهديد إشعاعى فى أحد المفاعلات النووية الخاصة بها، بحسب ما قالت وكالة بلومبرج الأمريكية.





التعليم: احتساب نتيجة الشهادة الإعدادية وفق درجات الطالب بامتحان الترم الثانى فقط

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتائج الشهادة الإعدادية تعتمد من المديريات التعليمية خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء أعمال الصحيح ورصد الدرجات، موضحة أن نتيجة الطالب تحسب وفق الدرجات التى يحصل عليها بامتحان الفصل الدراسى الثانى فقط، وأن الدرجات التى تمنح للطالب بامتحانات نهاية العام أو الترم الثانى يتقدم بها لتنسيق الثانوى العام والفنى ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والمتفوقين.

الخارجية المصرية تؤكد تضامنها مع السعودية وتدين هجمات الحوثيين

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان أخرها استهداف مدرسة بمنطقة عسير بطائرة مُفخخة بدون طيار.





الداخلية تحرر محاضر لـ13 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

نجحت الداخلية فى تحرير 13793 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 13725 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 68 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 1079 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 270 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات 2049 أرجيلة.





أجواء حارة ورياح مثيرة للأتربة.. تعرف على خريطة الطقس حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 14 يونيو 2021 إلى السبت 10 يونيو 2021، حيث يشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا .

وزير القوى العاملة: نعمل على إنشاء مليون مشروع صغير لتوفير فرص عمل للشباب

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن أمل مصر فى المشروعات الصغيرة، حيث أن النجاح فى إنشاء مليون مشروع صغير يزداد سنويا سيؤدى إلى تحقيق التشغيل الكامل والقضاء على البطالة بالمجتمع المصرى.





القوي العاملة تعلن صرف 4.2 مليون جنيه منحا اجتماعية لـ 8503 عمال فى سوهاج

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج 485 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 9 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 8507 شاباً .





رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الجهات المعنية.





الرى: مشروعات التعاون مع جنوب السودان نموذجا ناجحا للتعاون مع الأشقاء بأفريقيا

عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، والدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع شئون مياه النيل، والدكتور ممدوح حسن رئيس الإدارة المركزية لمشروعات التعاون الثنائي بقطاع مياه النيل، وذلك فى إطار متابعة مجالات التعاون الثنائى مع دولة جنوب السودان.

إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الاثنين، نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 امتار وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .





إيداع طفل ذا فويس كيدز أسبوع فى دور رعاية لتعديل سلوكه

أمرت نيابة جنوب القاهرة، بإيداع أحد المشتركين فى برنامج ذا فويس كيدز فى إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع لتعديل سلوكه، بعدما تعدى بالضرب على جارة وغرس فى رأسه مفتاح سيارة نتج عنها إصابته.