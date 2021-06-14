شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار بالأحوال الجوية.. تعرف على حالة الطقس غدا بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء: القاهرة الكبرى العظمى 32 درجة والصغرى 20 والوجه البحرى العظمى 32 درجة والصغرى 20 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 27 درجة والصغرى 20 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 20 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 36 درجة والصغرى 26 ، وشمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 22 ، وجنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26.