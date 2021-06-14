شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليابان: لن أستبعد حل مجلس النواب وإجراء انتخابات عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا اليوم الاثنين، إنه لن يستبعد حل مجلس النواب وإجراء انتخابات عامة إذا نفذت أحزاب المعارضة تهديدها بتقديم تصويت بحجب الثقة عن حكومته.

وأضاف سوجا - فى حديثه للصحفيين بعد ختام قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى فى كورنوال جنوب غرب المملكة المتحدة حسبما نقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم على موقعها الإلكترونى - أن أولويته لا تزال تتمحور حول السيطرة على جائحة فيروس كورونا، لكنه سيتخذ قرارًا بشأن الانتخابات "عندما يحين الوقت" .

وأوضح "أن الانتخابات يمكن أن تحدث فى أى وقت، لكن أولويتي القصوى الآن هي التعامل مع فيروس كورونا، لأننى أريد إعادة السلامة والأمن إلى الشعب الياباني في أقرب وقت ممكن".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة قبل انتهاء فترة ولاية أعضاء مجلس النواب الحالية ومدتها 4 سنوات يوم 21 أكتوبر القادم، فيما دعا الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني وأحزاب معارضة أخرى إلى تمديد جلسة "الدايت" الحالية لمدة 3 أشهر إلى ما بعد انتهاء صلاحيته، وذكرت أنها تفكر في التصويت بحجب الثقة إذا لم يتم تلبية طلبها.

وقال تيتسورو فوكوياما الأمين العام للحزب الديمقراطي، في مناظرة تلفزيونية، "إذا رفض سوجا دعوات المعارضة لتمديد الجلسة البرلمانية، "سنقدم اقتراحًا بسحب الثقة، ونحن على استعداد تام لمواجهة احتمال حل مجلس النواب".

بدوره، قال كييتشي إيشي الأمين العام لحزب كوميتو - الشريك الأصغر في ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي بزعامة سوجا - إنه لا يرى حاجة لتمديد الجلسة البرلمانية، مشيرًا إلى أن البلاد تتجه نحو سن تشريعات برلمانية جديدة، وأضاف أن الائتلاف الحاكم سيصوت ببساطة ضد اقتراح بحجب الثقة.

فى غضون ذلك، قال سوجا إنه سيقرر هذا الأسبوع ما إذا كان سيرفع حالة الطوارئ الخاصة بـ كوفيد-19 فى طوكيو ومناطق أخرى، بينما أثار هذا التصريح مخاوف من أن تخفيف القيود قبل الآوان قد يؤدى إلى عودة تفشى العدوى قبل أولمبياد طوكيو، المقرر انطلاقها فى 23 يوليو المقبل.