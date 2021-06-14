شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يسلم صندوق تحيا مصر 57 مليون جنيه لإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذى للصندوق، صباح اليوم الإثنين، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يرافقه عددا من قيادات الوزارة، وذلك لتسليم مساهمات الجامعات والمعاهد الخاصة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإعادة إعمار غزة.

وخلال اللقاء، قام الدكتور خالد عبد الغفار بتسليم شيكات بنكية بقيمة 57 مليون جنيه (سبعة وخمسون مليون جنيه)، مقدمة من الجامعات والمعاهد الخاصة للمشاركة فى مبادرة إعادة إعمار غزة.

وأشاد وزير التعليم العالى والبحث العلمى بمبادرة الرئيس، مؤكدًا على الاستجابة الفورية للجامعات والمعاهد الخاصة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية، وتأكيد المجتمع الأكاديمى على دعم الشعب الفلسطينى كدور تاريخى للشعب المصرى وقيادته.



من جانبه ثمّن اللواء محمد أمين نصر مساهمة الجامعات والمعاهد الخاصة فى المبادرة الرئاسية، لافتا إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمشاركة فى جهود إعمار غزة، لاقت اهتماما بالغا لدى العديد من الشركات المصرية التى بادرت بالمشاركة فى قوافل الإغاثة التى نظمها الصندوق ضمن مبادرة الرئيس، لتوفير المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.

حضر اللقاء من قيادات وزارة التعليم العالى الدكتور محمد حلمى الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجى، وعطا رئيس قطاع التعليم، وأحمد الشيخ رئيس قطاع التنمية والخدمات.

يذكر أن صندوق تحيا مصر خصص الحساب (037037- إعادة إعمار غزة) فى كل البنوك المصرية، لتلقى المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار القطاع وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.















