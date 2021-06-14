شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تنفى مزاعم CNN عن تهديد إشعاعى فى أحد مفاعلاتها النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت السلطات الصينية مزاعم قناة سى إن إن الأمريكية حول وجود تهديد إشعاعى فى أحد المفاعلات النووية الخاصة بها، بحسب ما قالت وكالة بلومبرج الأمريكية.

وقالت الشركة العامة للطاقة النووية فى الصين إن المؤشرات البيئية فى مفاعل تايشان وحوله طبيعية، وذلك بعدما ذكرت سى إن إن، أن شركة فرنسية قد حذرت من تهديد إشعاعى وشيك هناك.

وقال الشركة الصينية فى بيان إن الوحدة رقم 1 فى المفاعل فى جوانجدونج تعمل بشكل طبيعى، وتم إعادة الوحدة رقم 2 إلى الشبكة الأسبوع الماضى بعد إجراء إصلاح شامل. وتبلغ سعة الوحدات مجتمعة 3.3 جيجاوات، وتم تشغيلها فى عامى 2018 و2019.

وكانت شبكة سى إن إن قد نقلت تحذير شركة فراماتوم الفرنسية للحكومة الأمريكية من تهديد إشعاعى وسيك فى المحطة، واستشهدت الشبكة بمسئولين أمريكيين لم تذكر أسمائهم ووثائق قالت إنها أطلعت عليها.

وتمتلك الشركة العامة للطاقة النووية فى الصين 51% من مفاعل تايشان، بينما تمتلك الشركة الفرنسية الأم لفراماتوم 30% من الأسهم، وشركة صينية أخرى تمتلك الباقى.

وجاء تقرير سى إن إن وسط نقص فى الطاقة فى جوانجدونج، التى تعد مركز صناعى فى الصين، والذى تسبب فى قيام أكثر من 20 مدينة بتقنين الطاقة لبعض الشركات والمصانع.

وبحسب وكالة بلومبرج، فإن الصين تعد ثالث أكبر قوة فى السوق النووى بعد الولايات المتحدة وفرنسا ولديها أكبر عدد من المفاعلات الجديدة قيد الإنشاء، ولم يسبق أن تعرضت أبدا من قبل لحادث نووى خطير على أرضها.