ضبط تاجر لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بهدف الاستثمار مقابل ارباح شهرية

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (تاجر إكسسوارات موبيليا - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين – له معلومات جنائية) بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها في مجال تجارة إكسسوارات ومستلزمات الموبيليا مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بسداد الأرباح ، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها على النحو المُشار إليه مقابل أرباح شهرية، وأقر بارتكابه عدد 5 وقائع بإجمالي مبالغ مالية مستولى عليها بلغت (2.825.000 جنيه)

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم، وإتهموه بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.