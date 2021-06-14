محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين في الإسكندرية

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بلاغا يفيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم بيع وحدة سكنية له، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي.

أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وعن قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي تملك وحدات سكنية والاستيلاء على أموالهم بزعم ملكيته لها وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء من الشاكي على مبالغ مالية بزعم بيعه شقة سكنية له بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وقدم له عقد منسوب لإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان يفيـــد ملكــــيته للوحـدة السكنية المشار إليها "على خلاف الحقيقة"، وعقب ذلك تبين أنها مملوكة لشخص آخر واستولى على المبلغ المالي لنفسه ورفض رده للشاكي .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.