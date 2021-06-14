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ضبط مرتكب واقعة مقتل مواطن بسوهاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة مقتل مواطن بسوهاج

تلقي مركز شرطة جزيرة شندويل بمديرية امن سوهاج من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح طعني بالصدر وتوفـى أثناء إسعافه.

بالانتقال والفحص وبسؤال (عم المجني عليه) اتهم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة " فأحدث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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