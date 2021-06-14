"النواب" يحيل 27 تقريرًا إلى الحكومة.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قرر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، إحالة 27 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة؛ لاتخاذ اللازم نحو ما جاء فيها، وذلك بعد أن وافقت عليها لجنة الاقتراحات.

وتشمل الاقتراحات ما يلي:

1) اقتراح من العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن تخصيص قطعة أرض بحوض الجزيرة التحتانية التابعة لوزارة الزراعة؛ لإقامة مجمع مدارس ونادٍ رياضي لمنطقة الوليدية- محافظة أسيوط.

2) اقتراح برغبة من العضوَين زكريا حسان وشعبان لطفي، بشأن إحلال وتجديد كوبري اللزية على مصرف أخميم الرئيسي ناحية قرية الرييانة الحاجر- مركز ساقلتة- محافظة سوهاج.

3) اقتراح من العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تغطية مصرف (8) المار من قرية دمرو- محافظة كفر الشيخ.

4) اقتراح من العضو مجاهد نصار، بشأن تبطين ترعة أبو المنجا في المسافة من مزلقان قرية ميت نما حتى الدائري- محافظة القليوبية.

5) اقتراح من العضو فاطمة سليم، بشأن إحلال وتجديد كوبري مصرف اللبيني بقرية هرم ميدوم الواسطى- محافظة بني سويف.

6) اقتراح من العضو رفعت شكيب خفاجي، بشأن تغطية جزء من ترعة بني هلال استكمالًا للجزء المغطى في مدخل طريق مساكن الحريدية حتى كوبري الكراعي- مركز المراغة- محافظة سوهاج.

7) اقتراح من العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن إنشاء معهد فني تمريض بمدينة أسيوط بعد الحصول على الشهادة الإعدادية لمدة خمس سنوات- محافظة أسيوط.

8) اقتراح من العضوين زكريا حسان، وشعبان لطفي، بشأن إنشاء مدرسة بنجع الخطيب- مدينة أخميم محافظة سوهاج.

9) اقتراح من العضو أحمد العوضي، بشأن إنشاء مدرسة للصم والبكم على قطعة أرض أملاك هيئة الأبنية التعليمية بمزرعة المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة السنبلاوين- محافظة الدقهلية.

10) اقتراح من العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن إصلاح مأخذ المياه الخاص بمحطة مياه قرية المطيعة التابعة لمركز ومدينة أسيوط- محافظة أسيوط.

11) اقتراح من العضو حمادة زهير، بشأن توصيل الصرف الصحي لقرى مركزي ديروط ومنفلوط- محافظة أسيوط.

12) اقتراح برغبة من الأعضاء زكريا حسان، وشعبان لطفي، وأحمد جعفر، بشأن استكمال أعمال الصرف الصحي بقرية الحواويش- مركز أخميم- محافظة سوهاج.

13) اقتراح برغبة من العضو ألفت عبد العال، بشأن إنشاء وعمل صرف صحي لقرى العبايدة- المستقبل- الصيادين- عبد القادر- مدينة أبو سمبل- محافظة أسوان.

14) اقتراح برغبة من العضو إيهاب عبد العظيم، بشأن الموافقة على توفير الاعتماد المالي وقدرة (35) مليون جنيه؛ لسرعة الانتهاء من محطة مياه أبا البلد الجديدة- مركز مغاغة- محافظة المنيا.

15) اقتراح برغبة من العضو محمد عبد الواحد مدينة، بشأن توصيل الصرف الصحي لمنطقتي أرض الوزير، أرض الأفندي- مدينة الخانكة- محافظة القليوبية.

16) اقتراح برغبة العضو محمد نجيب خالد، بشأن إدخال الصرف الصحي للوحدات المحلية بالنزل، الجمال، برمبال القديمة، برمبال الجديدة، ميت عاصم، الرياض- مركز منية النصر- محافظة الدقهلية.

17) اقتراح برغبة من العضو محمد نشأت العمدة، بشأن ضرورة إيجاد مرافق بالمنطقة الصناعية بالسرارية- مركز سمالوط- محافظة المنيا.

18) اقتراح برغبة من العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن إدخال الغاز الطبيعي لقرية قرقاص التابعة لمركز ومدينة أسيوط- محافظة أسيوط.

19) اقتراح برغبة من العضو أحمد عبد السلام قورة، بشأن توصيل الغاز الطبيعي بمركز دار السلام- محافظة سوهاج.

20) اقتراح برغبة من العضو محمود السيد سعد، بشأن توصيل الغاز الطبيعي بقريتي زاوية البحر ومحلة أحمد بمجلس قروي النجيلة التابع لمركز كوم حمادة- محافظة البحيرة.

21) اقتراح برغبة من العضو أشرف الشبراوي، بشأن رصف طرق (الزهيري- عزبة موسى- ميت عدلان- الريسة- التحسين) بمركز بني عبيد- محافظة الدقهلية.

22) اقتراح برغبة العضو وحيد رمضان فودة، بشأن إعادة النظر في قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بتعديل سعر إيجار المتر لأرض نادي الحوار للألعاب الرياضية بمدينة المنصورة- محافظة الدقهلية.

23) اقتراح برغبة من العضو هشام سعيد فوزري، بشأن إنشاء كلية للآثار وكلية للسياحة والفنادق لجامعة دمنهور داخل القصر الملكي بقرية أدفينا- محافظة البحيرة.

24) اقتراح برغبة من العضوين عاطف ناصر، عبد الله أحمد عبدالله، بشأن إنشاء كوبري علوي متفرع من طريق مصر إسكندرية الزراعي إلى أول طريق قليوب- شبين القناطر- محافظة القليوبية.

25) اقتراح برغبة من العضوين عاطف ناصر، وعبد الله أحمد عبد الله، بشأن إنشاء كوبري علوي على طريق مصر- إسكندرية الزراعي أمام قرية سنديون- مركز قليوب- محافظة القليوبية.

26) اقتراح برغبة من العضو يونس عبد الرازق، بشأن عمل توسعة لطريق الحامول/ الرياض- محافظة كفر الشيخ.

27) اقتراح برغبة من العضو محمد نجيب خالد، بشأن استكمال رصف طريق عزبة عبده زمام مركز الجمالية- محافظة الدقهلية.