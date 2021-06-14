أخبار مصر

هل حددت التعليم توزيعات وعدد أسئلة الثانوية العامة؟.. شوقي يجيب

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله بشأن توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ورد شوقي على سؤال أحد أولياء الأمور عبر جروب "محبي الدكتور طارق شوقي" على الواتس اب، :" مساء الخير دكتور طارق على إحدى القنوات خرج أستاذ يعلن هذه التوزيعة وأنا أشك فيها تمامًا ولكن مع الأسف أحدث بلبلة بين الطلاب، لأن القناة استضافات أكثر من مداخلة معك فهم يرون فيها مصداقية

ياليت نقطع الشك باليقين في هذه النقطة".

ليرد وزير التعليم،: "لا صحة لهذه الأرقام على الإطلاق وليس هذا عدد الأسئلة ولا توزيعها، مع احترامي للمعلم الجليل وأنا لم أشاهد الحلقة وبالتالي لا أريد نقد المعلم وإنما أوضح الحقيقة أن هذه اجتهادات وليست قرارات".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا